Notizie Sir del giorno: attentati in Egitto, giornata di lutto a Stoccolma, “lavanderia di Papa Francesco”, 8xmille

Egitto: le reazioni all’indomani degli attentati a Tanta e ad Alessandria

“Il terrorismo e la violenza non devono intimorire i cristiani. Non dobbiamo chiuderci nella paura. Non dobbiamo permette che tramonti in noi la speranza in un domani di pace”. È quanto dichiara, in un’intervista al Sir, mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, all’indomani dei due attentati dinamitardi perpetrati nella chiesa di Mar Girgis (san Giorgio) a Tanta, 100 km a nord del Cairo, e davanti alla chiesa di san Marco, ad Alessandria, dove stava celebrando il Patriarca copto ortodosso Tawadros II. 47 i morti; oltre 120 i feriti. “Hanno colpito a tre settimane dall’arrivo di Papa Francesco in Egitto inviando un messaggio di morte al popolo egiziano e, in particolare, alla sua componente cristiana. Si tratta di un attentato all’unità del Paese”, osserva mons. Antonios Aziz Mina, vescovo copto-cattolico emerito di Guizeh. “Questo susseguirsi di attentati toglie il respiro. Chi uccide non vuole dialogare”, è la reazione del segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino. “Profonda solidarietà alla Chiesa copta, colpita, ancora una volta, nel suo stesso cuore” è stata espressa in un comunicato dal Patriarcato latino di Gerusalemme. E dal patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak è giunta oggi una dura “condanna degli atti terroristici”, unitamente a “stretta vicinanza a tutte le vittime, alle loro famiglie, ai feriti e a tutto il popolo egiziano”. Alle esequie delle vittime, celebrate ieri sera a Tanta e ad Alessandria, sono infine giunti i messaggi di cordoglio di Papa Tawadros: “Si erano preparati nel digiuno a celebrare i sacri misteri, e pregando e lodando con tutto il cuore, nel momento del martirio sono passati, attraverso il dolore, alla gioia gloriosa della Resurrezione”.

Svezia: Stoccolma, giornata di lutto “per vittime del terrorismo nel mondo”. Campane a martello in tutte le chiese

Giornata di lutto in tutta la Svezia oggi, con bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Alle 12 si è tenuto un minuto di silenzio “per onorare le vittime del terrore sia di Stoccolma, sia del resto del mondo”, spiega la comunicazione ufficiale sul sito della città di Stoccolma. Sono quattro le persone morte in seguito all’attentato di venerdì scorso nel centro della capitale svedese. Le campane hanno suonato a martello e nei giardini del municipio di Stoccolma si è svolta una cerimonia commemorativa, trasmessa in diretta sulla Svt, in cui sono intervenuti tra gli altri il sindaco della capitale svedese Karin Wanngård e il primo ministro Stefan Löfven; era presente la famiglia reale. (clicca qui)

Carità: Elemosineria apostolica, da oggi in funzione a Trastevere la “Lavanderia di Papa Francesco”

È entrata in funzione oggi la “Lavanderia di Papa Francesco”. A darne notizia è l’Elemosineria apostolica, precisando che si tratta di un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, che potranno così lavare, asciugare e stirare i propri indumenti e coperte. L’iniziativa è nata dall’invito del Papa a dare “concretezza” all’esperienza di grazia dell’Anno giubilare della Misericordia. “Un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e alle opere di misericordia per restituire dignità a tante persone che sono nostri fratelli e sorelle”, chiamati con noi a costruire una “città affidabile”, sottolinea l’Elemosineria apostolica in un comunicato. (clicca qui)

8xmille: torna dal 23 aprile la campagna della Cei che racconta “Nove storie di misericordia scritte dalle nostre firme”

Una firma che vale migliaia di opere. Torna dal 23 aprile, con un focus su nove interventi realizzati in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, la campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza episcopale italiana “Chiedilo a loro” (www.chiediloaloro.it). In evidenza alcuni tra i progetti realizzati grazie alle firme dei fedeli, scelti tra le migliaia sostenuti in questi anni attraverso le tre direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo mondo. “Abbiamo voluto raccontare da vicino l’aiuto concreto alle famiglie, la vicinanza agli anziani, la formazione professionale dei giovani con l’avviamento al lavoro, il soccorso ai più fragili, che oggi la Chiesa promuove in modo capillare attraverso migliaia di progetti diocesani – spiega Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione Cei per il sostegno economico alla Chiesa -. Siamo impegnati a rendicontare l’utilizzo dei fondi che ogni anno i fedeli destinano liberamente alla Chiesa Cattolica. La campagna di comunicazione mostra alcuni di questi interventi”. (clicca qui)

Osservasalute 2016: cresce il divario Nord-Sud. Aumentano i malati cronici

Quasi quattro italiani su dieci colpiti da malattie croniche con gravosissime ricadute sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Irrisolta la “questione meridionale”, acuiti i divari sociali, scarsa la prevenzione, screening a macchia di leopardo sul territorio, vaccinazioni sotto il minimo. È la fotografia scattata dal XIV Rapporto Osservasalute (2016). Per Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, efficienza della spesa, potenziamento della prevenzione e miglioramento dell’equità del sistema sono le principali sfide che il Ssn dovrà affrontare. (clicca qui)

Diocesi: mons. Valentinetti (Pescara), esonerato “momentaneamente” prete che ha predicato contro il Papa

Non si è fatto attendere l’intervento del vescovo riguardo le affermazioni inopportune contro Papa Francesco usate da don Edward Pushparaj nella predicazione della messa di ieri, Domenica della Palme. Monsignor Tommaso Valentinetti – informa la diocesi – ha ascoltato, immediatamente, don Antonio Del Casale, parroco di Sant’Antonio di Padova a Montesilvano e, dopo aver verificato con lui l’accaduto, ha esonerato “momentaneamente” il prete in questione dagli impegni pastorali, consigliandogli un periodo di riposo. “La predicazione è una delle azioni principali del ministero di un presbitero – afferma l’arcivescovo – è un servizio legato alla meditazione della Parola del giorno, alla Liturgia e non può, certamente, riguardare giudizi personali, tanto più quando non sono in comunione con il Papa”. (clicca qui)

Settimana Santa: Tv2000, domani lo speciale di “Retroscena”, “Vivo di Passione”

“Vivo di Passione” è il titolo dello speciale di “Retroscena”, il programma dedicato al teatro di Tv2000, a cura di Michele Sciancalepore, in onda domani, 11 aprile alle ore 22.40, durante la Settimana Santa e dedicato alla Passione di Maria declinato attraverso il dolore di tutte le madri contemporanee. “Un viaggio nell’abisso e nella profondità della sofferenza materna indicibile e ineffabile – si legge in una nota – che solo il teatro, quando scava nelle voragini della verità, riesce a comunicare creando epifanie ed empatie”. (clicca qui)