Elemosina: Caritas Bolzano-Bressanone, “multe e divieti non sono una riposta efficace al fenomeno”

“La recente sentenza del Consiglio di Stato conferma quanto emerge dall’esperienza della Caritas diocesana, ovvero che multe e divieti non sono una riposta efficace al fenomeno del chiedere l’elemosina. Si tratta piuttosto di trovare il modo, nelle nostre città e nei nostri paesi, di convivere in modo pacifico con chi è costretto a chiedere aiuto, lasciando la libertà di domandare e mantenendo, come cittadini, la libertà di dare o non dare”. È la presa di posizione dei direttori della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, Paolo Valente e Franz Kripp, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sul diritto di chiedere l’elemosina. “Certamente sono da sanzionare comportamenti aggressivi e violenti da parte di chiunque. Per questo – aggiungono – ci sono già le norme del Codice penale. La Caritas diocesana incoraggia tutti i Comuni che già hanno intrapreso questa strada a rinunciare definitivamente allo strumento dei divieti e a promuovere il reciproco rispetto tra le persone, così come richiede la complessità della società in cui viviamo”.