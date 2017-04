Diocesi: Genova, stasera il card. Bagnasco presiede veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri

Questa sera il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della Cei e della Ccee, presiederà veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri. Organizzata già da tempo e già da giorni presente nell’agenda del porporato, il momento di preghiera diventa tanto più attuale in in questi giorni in quanto farà memoria anche dei fratelli nella fede che hanno trovato la morte negli attentati di ieri in Egitto. La veglia è organizzata dall’Ufficio missionario della diocesi di Genova, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, e sarà una occasione per ricordare i martiri della fede del XX e XXI secolo a cominciare dai 28 operatori pastorali cattolici che hanno perso la fede nel 2016. “Sarà un incontro – spiegano gli organizzatori – che, proprio all’inizio della Settimana Santa, ricorderà i nomi di chi ha dato la vita per la fedeltà al Vangelo e al servizio ai poveri in questi ultimi anni in tante parti del mondo in cui spesso i cristiani vivono l’angoscia della persecuzione e della violenza”. La veglia di preghiera si terrà all’interno della basilica della SS. Annunziata del Vastato, a partire dalle 20.15.