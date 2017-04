Diocesi: Como, stasera la Via Crucis dei giovani con il vescovo Cantoni

Questa sera a Como si terrà la Via Crucis dei giovani per le strade della città. A presiedere la celebrazione – come da tradizione nel Lunedì Santo – sarà il vescovo Oscar Cantoni. I temi scelti per l’edizione di quest’anno saranno i giovani, in vista del Sinodo convocato per il 2018, e i migranti, fenomeno che sta toccando profondamente la città lombarda. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20,30, nella chiesa di S. Rocco a poche centinaia di metri dal campo, gestito dalla Croce rossa italiana, in via Regina Teodolinda, dove sono accolti circa duecento migranti in transito, di cui una novantina di minorenni. Il percorso si articolerà in cinque tappe ognuna delle quali toccherà un luogo simbolo della città. Tra questi la chiesa di San Bartolomeo, dove fu parroco il beato Giovanni Battista Scalabrini, il vescovo dei migranti, e la basilica di Sant’Abbondio (la chiesa dedicata al patrono della città e della diocesi, il cui chiostro è sede universitaria dell’Ateneo dell’Insubria) dove si concluderà la Via Crucis con l’intervento del vescovo Cantoni.