Diocesi: Campobasso-Bojano, oggi presentazione di un volume su “i vissuti dell’uomo e la Passione di Cristo”

A Campobasso, la Settimana Santa si apre con un appuntamento culturale per riflettere sulla sofferenza di Cristo, in quanto uomo. È questa, infatti, la premessa che accompagna la presentazione del libro “Quelle pagine incancellabili – i vissuti dell’uomo e la Passione di Cristo” di Antonio De Luca, in programma questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso l’aula magna del convitto nazionale “M. Pagano”. Il libro si completa con l’introduzione e la post fazione dell’arcivescovo di Campobasso–Bojano, mons. Gian Carlo Bregantini. Interverranno l’autore Antonio De Luca, psicologo e psicoterapeuta che ha lavorato a lungo nell’ambito delle tossicomanie e delle problematiche giovanili gravi; Michele D’Ambra, insegnante, Girolamo Baldassarre, psicologo, e l’arcivescovo Bregantini. “Noi siamo pagine incancellabili”, si legge nel volume: “Lacerati dal dolore, portati via dal vento, sperduti in incomprensibili labirinti di solitudine, nella sofferenza possiamo smarrire il cammino e il senso delle cose. Eppure ecco l’uomo. Il suo nucleo indelebile. La sua resistenza. Nel tra-noi. Nel silenzio”. A partire dai vissuti, uno psicologo e un religioso riflettono sulla Passione di Cristo e su ciò che essa offre alla comprensione e al superamento della sofferenza. Tale riflessione è stata compiuta dall’autore rossanese assieme a mons. Bregantini, le cui riflessioni sono racchiuse all’inizio e alla fine del volume.