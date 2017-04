Avvenire: i temi della prima pagina di domani 11 aprile. Funerali vittime stragi Egitto, inchiesta Consip, Def, Gmg

“Avvenire” sceglie di dare l’apertura del giornale a una grande fotocronaca dei funerali delle vittime delle stragi in Egitto. Nel Paese, che accoglierà il Papa a fine aprile, proclamato lo stato di emergenza. L’editoriale è dell’intellettuale egiziano Wael Farouq, docente all’Università Cattolica di Milano. “I cristiani copti sanno che andare in chiesa a pregare è un rischio – scrive lo studioso -. Il Daesh ha minacciato di bruciarli nei loro luoghi di culto e, solo dieci giorni fa, le forze di sicurezza hanno disinnescato un ordigno proprio nello stesso edificio che domenica ha subito uno degli attacchi terroristici. Eppure, i copti continuano a recarsi in chiesa per pregare. È pericoloso, ma è dai tempi dei Romani che lo fanno. Hanno paura, non c’è dubbio, ma non potevano restare a casa la Domenica delle Palme”.

A centro pagina, un titolo sull’inchiesta Consip, con la possibile svolta nel caso del padre dell’ex premier Matteo Renzi. Richiami anche alla vicenda del candidato sindaco a Genova del Movimento Cinque Stelle e alla stesura del Def, in preparazione da parte del governo per le prossime ore. Tra i “temi di Avvenire”, un’analisi di Mimmo Muolo sulla Gmg in prospettiva del Sinodo sui giovani; e un intervento dello scrittore e attore Bergonzoni. Nello spazio Agorà-Cultura, il ricordo di Primo Levi a trent’anni dalla scomparsa.