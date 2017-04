Attentato Egitto: vescovi inglesi, “nulla può giustificare questi atti atroci di terrorismo”

“È con profondo dolore e tristezza che abbiamo appreso dell’esplosione nella chiesa copta di san Giorgio (Mar Girgis) nella città di Tanta nel Delta del Nilo, e fuori della chiesa copta di san Marco ad Alessandria. Entrambe le esplosioni hanno avuto luogo nel corso di una Divina liturgia nella Domenica delle Palme, dove tradizionalmente sono benedetti rami di ulivo come simbolo di pace. Nulla può giustificare questi atti atroci di terrorismo”. Così scrivono i vescovi inglesi in un comunicato, diffuso subito dopo i tragici attacchi in Egitto, firmato dal cardinale Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, dall’arcivescovo Bernard Longley e dall’arcivescovo emerito Kevin McDonald, membri cattolici del Forum cattolico-ortodosso.