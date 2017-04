Attentati Egitto: Monteduro (Acs-Italia), agli attacchi “rispondiamo formando 400 ragazzi cristiani ad Alessandria d’Egitto”

Un “Programma di formazione spirituale della gioventù 2017” per rispondere agli attacchi contro i cristiani in Egitto. A sostenerlo è Aiuto alla Chiesa che soffre-Italia (Acs) che in tal modo si affianca al Patriarcato copto cattolico di Alessandria d’Egitto, che nel suo “Diakonia Development Center” ha programmato per l’anno in corso una serie di incontri, seminari, conferenze e workshops indirizzati a 400 giovani laici. “La formazione prevista dal Programma, diretta a prepararli alle loro future attività nel contesto sociale e in ambito ecclesiale – afferma il direttore di Acs, Alessandro Monteduro – consentirà loro di diventare cittadini responsabili e cristiani consapevoli. È un esempio di come si possa rispondere cristianamente a chi è impegnato a trasmettere un’ideologia di morte alle nuove leve del terrorismo jihadista”.