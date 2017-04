Attentato Egitto: card. Marx (Conferenza episcopale tedesca), “gli obiettivi dei criminali non devono avere successo”

Il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga e presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), ha rilasciato ieri una dichiarazione sugli attacchi terroristici alle chiese copte di Tanta e Alessandria, in Egitto: “È con costernazione e grande tristezza che ho ricevuto la notizia dei due attentati mortali che hanno colpito i cristiani in Egitto”. “Nella preghiera sono vicino alle vittime di questo atto sanguinoso e ai loro parenti. In base a tutto ciò che sappiamo, ancora una volta gli attacchi tendono a intimorire e demotivare la minoranza cristiana in Egitto e a spingerla a emigrare”. “L’attacco è stato effettuato immediatamente prima della visita di Papa Francesco. Sono atti contro la convivenza pacifica tra cristiani e musulmani. Questi obiettivi dei criminali non devono avere successo! I fedeli delle varie religioni e specialmente i leader devono esprimere un deciso rifiuto all’odio e alla violenza”.