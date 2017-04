Attentati Egitto: Patriarcato latino Gerusalemme, “costernazione. Chiesa copta colpita nel suo stesso cuore”

“Profonda solidarietà alla Chiesa copta, colpita, ancora una volta, nel suo stesso cuore” è stata espressa in un comunicato dal Patriarcato latino di Gerusalemme, in seguito al duplice attentato, ieri in Egitto, contro due chiese nel pieno della celebrazione della messa della Domenica delle Palme. “Il Patriarcato latino – si legge nel testo – condivide il terribile dolore della Chiesa copta; desidera renderla partecipe di tutta la sua vicinanza e della sua preghiera ardente in questa nuova prova. Il 1° gennaio 2011, un attentato esplosivo uccise 21 persone riunite, con tante altre, per festeggiare il nuovo anno in una chiesa copta di Alessandria. Domenica 11 dicembre 2016 un altro attentato è costato la vita a oltre 25 fedeli copti mentre partecipavano alla messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Che questi innocenti, martiri per la loro fede, possano intercedere presso il Signore crocifisso e risorto, affinché cessi la violenza e venga la pace nel paese e in tutta la regione”. I due attentati dinamitardi, rivendicati dal sedicente Stato islamico, sono stati perpetrati il primo nella chiesa di Mar Girgis (san Giorgio) a Tanta, 100 km a nord del Cairo, e l’altro davanti alla chiesa di san Marco, ad Alessandria, dove stava celebrando il Patriarca copto ortodosso Tawadros II. Il bilancio complessivo parla almeno di 47 morti e oltre 120 feriti