Attentati Egitto: Patriarcato copto-cattolico, messaggio di cordoglio e “dura condanna”

Dura “condanna degli atti terroristici” e “stretta vicinanza a tutte le vittime, alle loro famiglie, ai feriti e a tutto il popolo egiziano” sono state espresse oggi dal patriarca copto cattolico, Ibrahim Isaac Sidrak. Nella dichiarazione, pervenuta al Sir, mons. Sidrak, esprime il proprio cordoglio e quello della Chiesa copto-cattolica, a Papa Tawadros, patriarca ortodosso. “Eleviamo le nostre preghiere in questa settimana santa – si legge nel testo – per le sofferenze di tante famiglie e di tante persone che sono unite alla sofferenza di Cristo affinché possano godere anche loro della sua Resurrezione”. Nelle città colpite, dichiara il segretario del Patriarcato copto-cattolico, padre Hani Bakhoum Kiroulos, “si respira grande amarezza e tristezza. Quella di ieri è una delle giornate più tristi vissute dall’Egitto. La passione di Cristo continua oggi nel suo popolo. La visita di Papa Francesco sarà per tutto il Paese un segno di grande solidarietà ma anche lo stimolo a non piegare la testa davanti al terrorismo delle bandiere nere dello Stato islamico. La nostra risposta alla violenza è fatta di preghiera, di dialogo e di ricerca della convivenza”.