Attentati Egitto: mons. Spreafico (Cei), “la paura non è la risposta. Costruire la pace”

“Una grande ferita che si è aperta proprio all’inizio di questa Settimana Santa e, tra l’altro, nell’anno in cui la celebriamo nella stessa data con tutte le comunità cristiane. Sono martiri che si sono accompagnati alla passione di Gesù”. Mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, riflette, intervistato dal Sir, sugli attacchi alle chiese in Egitto, dopo aver inviato un messaggio alle “sorelle” e ai “fratelli” della comunità copta. “Credo che noi dobbiamo vivere questa Settimana come una risposta alla violenza del mondo”, afferma il vescovo. “Proprio nel Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa, Gesù dice basta di fronte alla violenza di quelli che lo vogliono difendere e di quelli che lo vogliono arrestare. Dice Basta. E a chi tirava fuori la spada per difenderlo, Gesù diceva: rimetti la spada al suo posto perché quelli che usano la spada moriranno di spada. Credo che questa è la risposta dei cristiani ed è la nostra profezia nel mondo di oggi. Non ne abbiamo altre”. L’analisi di mons. Spreafico prosegue così: “Viviamo in un mondo violento, e lo vediamo innanzitutto nel terrorismo che abbiamo provato purtroppo ancora una volta in questi giorni prima a Stoccolma e poi al Cairo. Ma anche nella vita quotidiana c’è tanta violenza, troppa violenza. Non è solo la violenza dei gesti. C’è anche la violenza dei post che si mettono in rete”.

“Noi cristiani non possiamo sopportare un mondo così e dobbiamo ribellarci a questa logica. Seguendo Gesù, impareremo a contrastare con le parole, con i gesti, con la gratuità del nostro amore la forza della violenza del mondo e dire ancora che la pace è possibile”. E a proposito del viaggio di Papa Francesco in Egitto, programmato per fine mese, afferma: “Il terrorismo e la violenza non devono intimorire i cristiani. Non dobbiamo chiuderci nella paura. Non dobbiamo permettere che tramonti in noi la speranza in un domani di pace. La paura non è la risposta che il Signore vuole da noi. Pur nel dolore per quanto successo, nutro una profonda fiducia che proprio questa Settimana santa ci aiuti a riscoprire il valore dell’amore gratuito per cui il Signore ha dato la vita per noi e per il mondo”.