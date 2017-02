Sir: le notizie del giorno. Draghi (Bce), “l’Euro è irrevocabile”. Terra dei Fuochi, negli ultimi 20 giorni morti otto bimbi

Draghi all’Europarlamento: l’Euro è irrevocabile. Spread Btp/Bund apre in rialzo a 203

“L’euro è irrevocabile” e nessuno – nemmeno Washington – può accusare la Bce di manipolare il cambio o la Germania di fare svalutazioni competitive. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi in risposta ai movimenti antieuropeisti e all’amministrazione Trump. Intanto però le pressioni dei mercati si intensificano e risentono della tensione sulla moneta unica provocate dalle elezioni ad “alto rischio” alle porte dalla Francia all’Olanda e, potenzialmente, l’Italia. E così Piazza Affari segna un altro scivolone, -2,2%, con le banche che tornano sotto forte pressione. Il differenziale di rendimento Italia-Germania vola ai massimi dal febbraio 2014, toccando una soglia d’allarme con uno spread italiano oltre i 200.

Usa: 16 Stati in tribunale contro decreto anti immigrazione. Ricorso anche dei big di Silicon Valley

Sedici Stati Usa – tra cui quello di New York e la California – hanno presentato presso la corte di appello di San Francisco un documento in cui si schierano contro il bando sui musulmani di Donald Trump e a favore della causa intentata dagli Stati di Washington e del Minnesota. La corte federale di appello di San Francisco ha convocato per oggi, un’udienza per affrontare la questione del bando Trump sull’ingresso dei musulmani in Usa. Si allarga quindi il fronte contrario al blocco dell’immigrazione per i cittadini di sette Paesi musulmani, nel quale si erano già apertamente schierate le grandi compagnie della Silicon Valley. Da Facebook a Microsoft, da Apple a Google, i giganti della new economy hanno presentato ieri una azione legale per opporsi al bando di Trump contro Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen e Siria.

Italia: Terra dei fuochi, negli ultimi venti giorni morti otto bambini

Protesta delle mamme che danno vita al comitato “Vittime della Terra dei Fuochi” davanti alla Prefettura di Napoli mentre era in corso una riunione su “Bagnoli” con il Ministro Claudio De Vincenti. Negli ultimi venti giorni nei Comuni della Terra dei Fuochi otto bambini, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, sono deceduti in seguito a patologie oncologiche devastanti. “I nostri bimbi non riposeranno mai in pace – hanno detto le attiviste del comitato – Per loro non c’è giustizia”. Parole forti che evidenziano realtà drammatiche già descritte in una denuncia presentata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel 2016. Nel documento si parlava chiaramente di un eccesso di tumori tra i bambini residenti nella Terra dei Fuochi già all’età di un anno.

Italia: Mattarella ai giovani giudici, “non fatevi condizionare”

Non fatevi condizionare da nulla se non dall’applicazione della legge. Neppure da quel sottile senso di solennità che deriva da questo ambito in cui operiamo. Occorre non smarrire mai il senso dei propri limiti particolarmente di quelli istituzionali”. Così, a braccio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la cerimonia con i 610 magistrati ordinari in tirocinio, alla presenza del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e del ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Israele: approvata la legge che legalizza 4mila alloggi in Cisgiordania

La Knesset ha approvato con 60 voti a favore e 52 contrari la contestata legge con cui vengono legalizzati retroattivamente insediamenti per circa 4mila alloggi su terre di proprietà privata nell’occupata Cisgiordania. In dettaglio, la legge “mette in regola” le case edificate senza autorizzazione dai coloni su terre private palestinesi in Cisgiordania, mettendo in campo una forma di risarcimento per i proprietari espropriati: i palestinesi coinvolti potranno scegliere tra l’entrare in possesso di proprietà alternative o intascare una retta annuale del valore superiore a quello di mercato. Sono migliaia i coloni israeliani che vivono in enclavi non autorizzate, mentre sono almeno 400mila gli israeliani residenti negli insediamenti che Israele ha autorizzato sebbene la comunità internazionale ne contesta la legalità. La legge ha trovato il pieno sostegno del premier Benjamin Netanyahu, che da Londra, a margine dell’incontro avuto con l’omologa britannica Theresa May, ha informato dei suoi contenuti anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Sanremo: al via questa sera il Festival della canzone italiana

E’ tutto pronto al Teatro Ariston per l’edizione 2017 del Festival della Canzone Italiana. Ieri è stato il giorno della conferenza stampa con Maria De Filippi e Carlo Conti. Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron, Samuel. Sono i primi 11 artisti, in ordine alfabetico, che questa sera saliranno sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo. Ospiti saranno Tiziano Ferro, con un omaggio a Luigi Tenco e poi con due suoi brani (uno dei quali Il conforto cantato con Carmen Consoli), Ricky Martin con un medley dei suoi successi, i Clean Bandit. Ci saranno anche Raoul Bova con alcuni interventi durante la serata. Maurizio Crozza con la videocopertina, il collegamento di Rocco Tanica dalla sala stampa. Per lo spazio Tutti Cantano Sanremo: focus sul terremoto e sull’impegno degli eroi di tutti i giorni. Spazio a una campagna contro il bullismo. Poi Paola Cortellesi con Antonio Albanese, Diletta Leotta, Rocio Munoz Morales, il giocatore di basket Marco Cusin e la giocatrice di pallavolo Valentina Diouf.