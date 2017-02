Salesiani: Milano, domenica 19 il Forum Giovani di Mgs su “Con o senza Te non è la stessa cosa”

Sarà “Con o senza Te non è la stessa cosa” il tema del “Forum Giovani” che il Movimento giovanile salesiano (Mgs) organizza per domenica 19 febbraio, a Milano, per offrire ai giovani un “momento forte di riflessione sulla spiritualità di don Bosco”. All’iniziativa, che si terrà presso l’Istituto Sant’Ambrogio di via Copernico, sono attesi oltre 400 partecipanti da Lombardia, Emilia Romagna, Svizzera e San Marino. Si tratta di giovani dai 18 anni in su, in particolare universitari, animatori degli oratori, giovani educatori, formatori ed insegnanti. “Quest’anno – si legge in una nota – al centro della riflessione ci sarà il tema dell’incontro con il Signore Risorto, sulla linea con la Proposta pastorale 2016-2017”. La giornata prenderà il via alle 9.15 con l’incontro con don Pier Jabloyan, incaricato dell’oratorio salesiano di Aleppo in Siria. A seguire, nell’auditorium dell’Istituto verrà proposto il recital “Ala di Sì”, favola musicale in un atto realizzata dai giovani salesiani, coordinati da don Erino Leoni, direttore della Casa salesiana di Nave (Bs). Nel pomeriggio altri momenti di riflessione e approfondimento oltre alla possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. A concludere la giornata sarà celebrazione eucaristica presieduta da don Jabloyan alle 16 nella Basilica di sant’Agostino. Per iscriversi all’evento è possibile compilare il form sul sito www.mgslombardiaemilia.it; altre informazioni sono disponibili anche sui canali social di Mgs Lombardia Emilia.