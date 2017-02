Safer Internet Day: mons. Viganò (SpC), “non solo contrastare ma prevenire il cyberbullismo”

Monsignor Dario Edoardo Viganò

“Maggiore consapevolezza” nell’utilizzo dei nuovi media digitali. È quanto ribadisce oggi al Sir monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione (SpC) della Santa Sede, in occasione del Safer Internet Day 2017 (#SID2017), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione europea che, giunta alla sua XIV edizione, si celebra quest’anno in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, con lo slogan “Be the change: unite for a better internet”. “Il crescente fenomeno del cyberbullismo – osserva Viganò – richiede sempre più una maggiore consapevolezza sul corretto uso dei nuovi media digitali, con particolare attenzione al mondo dei social network. Non solo contrastare ma prevenire questo fenomeno è di fondamentale importanza e richiede lo sforzo congiunto di più attori: genitori, scuola, mass media…”. Per il prefetto della SpC, “l’uso consapevole della rete è un tema che deve rivestire un ruolo di primaria importanza tanto per chi si avvicina per la prima volta a Internet, come ad esempio i ragazzi in giovanissima età, quanto per gli adulti affinché non venga fatto un uso distorto di quello che è e rimane un fondamentale mezzo d’informazione e socializzazione della moderna era digitale”.