Safer internet day: “Be the change: unite for a better internet” è lo slogan di quest’anno

“Be the change: unite for a better internet” è lo slogan scelto per l’edizione del 2017 del Safer Internet Day (Sid), l’evento annuale promosso dalla Commissione europea al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. L’edizione di quest’anno – spiegano i promotori – è finalizzata “a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro”. Sono molte le iniziative promosse in tutta Italia, a partire da oggi, per ricordare la Giornata. A Roma il Safer Internet Day sarà celebrato, presso gli spazi espositivi della Caserma Guido Reni, in Via Guido Reni, alla presenza di circa 1.000 studenti e dei rappresentanti di Aziende, Associazioni e Istituzioni partecipanti all’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre (Sic) italiano, coordinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In occasione della Giornata di quest’anno si terrà inoltre la prima Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola. Sempre sul tema della sicurezza online, giovedì 9 febbraio, a Roma si terrà il convegno “Sicuri sul web: per una navigazione consapevole”, promosso dall’Agcom. All’incontro, presso la Camera dei Deputati, parteciperanno la presidente Laura Boldrini, e i principali referenti delle società che si occupano di telefonia mobile e internet come Facebook, Google oltre alla Polizia Postale.