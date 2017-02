Diocesi: Mileto, riprendono le pubblicazioni del mensile diocesano “In Cammino”

“Orecchio” e “voce” della Chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea per interloquire “con i suoi problemi, gli interrogativi e le sfide che continua a lanciare in cerca di speranza e di futuro”. A scriverlo è il vescovo mons. Luigi Renzo nel primo numero del mensile diocesano “In Cammino” che riprende le pubblicazioni dopo alcuni mesi di sospensione. Per il presule oggi abbiamo bisogno “di ascoltarci e di cercare insieme può rappresentare senza dubbio un conforto ed un aiuto grande per uscire dalle tentazioni di sfiducia, di rassegnazione”. Il giornale “facendo tesoro dell’esperienza fatta – aggiunge il presule – vuole ripartire” nella consapevolezza “che non possiamo disperderci e sprecarci cedendo all’indolenza e a una sufficienza ipocrita, che mortifica la vocazione-missione profetica della Chiesa”. “Comunità in cammino vuole rilanciarsi e muoversi per riuscire ad essere quella voce vera e stimolante che accompagnerà anche il nostro cammino sinodale, che, come Chiesa locale, ci stiamo esercitando a vivere: una ricerca condivisa di obiettivi e percorsi comuni ci aiuterà ad ‘uscire’ dai campanili per meglio collocarci nel ruolo di una Chiesa ‘incarnata’ nel territorio, che si identifica nella veste di una mamma inquieta e preoccupata perchè i suoi figli stanno troppo fuori casa e lasciati a se stessi”.