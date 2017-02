Colombia: vescovi in assemblea sulla formazione dei sacerdoti

È quasi interamente dedicata al tema della formazione dei sacerdoti l’assemblea plenaria della Conferenza episcopale colombiana (Cec), che si è aperta ieri a Bogotá. Nella relazione introduttiva, durante la quale ha presentato la Ratio Formationis Sacerdotalis, il presidente della Cec e arcivescovo di Tunja, monsignor Luis Augusto Castro Quiroga, ha sottolineato che “nella formazione sacerdotale ci dev’essere una forte dose di missionarietà”. Il presidente dei vescovi ha fatto poi riferimento all’esortazione apostolica “Pastores dabo vobis”, che invita a sviluppare quattro dimensioni nella formazione sacerdotale: umana, spirituale, intellettuale e postorale. Quindi ha ribadito che la dimensione missionaria è trasversale rispetto alle altre. L’assemblea ha avuto un prologo venerdì 3 febbraio, quando i vescovi si sono ritrovati assieme a padre Jordi Bertomeu, officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, per un corso di aggiornamento e un dibattito sul tema degli abusi sessuali commessi da sacerdoti e su come i vescovi sono chiamati ad affrontare il tema. P. Bertomeu ha sottolineato ancora una volta che la Chiesa deve impegnarsi in modo inequivocabile a tutela dei diritti dei minori, ma ha espresso anche il suo compiacimento per l’impegno e per le linee guida decise dall’Episcopato colombiano “che sono punto di riferimento per tutta l’America Latina”, invitando naturalmente ad applicarle in ogni circostanza.