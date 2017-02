Violenza sulle donne: Fondazione “Con il Sud”, 2 milioni per progetti contro discriminazione e per educazione all’affettività

Ammontano a 2 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla Fondazione “Con il Sud” attraverso il “Bando donna” rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia che presenteranno “progetti esemplari” di “contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità tra i sessi e superando gli stereotipi”. “In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, diffuso e ancora molto sommerso”, si legge in una nota nella quale vengono riportati i dati Istat (2014) secondo cui “sono 6 milioni 788mila le vittime di violenza fisica o sessuale, il 31,5% di età compresa tra i 16 e i 70 anni”. Inoltre, “la Polizia di Stato ha rilevato che nel nostro Paese ogni anno 100 donne vengono assassinate dal proprio partner o ex partner”. “L’attenzione al tema può avere effetti positivi sul fenomeno”, spiega Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione “Con il Sud”, per il quale “se non c’è rispetto dei diritti fondamentali non possiamo intraprendere nessun percorso di cambiamento, al Sud e nel Paese”. Le proposte progettuali, che andranno presentate entro il 5 aprile 2017, “dovranno far riferimento ad almeno due dei seguenti ambiti: rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto della violenza contro le donne; reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza; avvio o rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare”. “Le iniziative – prosegue la nota – potranno prevedere anche interventi di sostegno per i minori che hanno assistito ai maltrattamenti, di educazione, informazione e formazione della collettività (insegnanti, cittadini, operatori) rispetto al fenomeno della violenza di genere”. Su www.fondazioneconilsud.it sono disponibili maggiori informazioni.