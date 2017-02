Tratta: Novara, mercoledì 8 veglia a San Rocco

Una veglia in occasione della terza Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. La promuove la diocesi di Novara mercoledì 8, alle 20.30 presso la chiesa di San Rocco, nel giorno in cui si ricorda la memoria liturgica di Santa Bakhita, che conobbe nella sua vita le sofferenze della schiavitù e che fu canonizzata nel 2000 da Giovanni Paolo II.

“Sono bambini! Non schiavi” è il tema di quest’edizione della Giornata, che farà da filo rosso alla veglia. “Negli ultimi trent’anni – ricorda la diocesi – si calcola che sono stati circa 30 milioni i bambini coinvolti nella tratta. Attualmente nel mondo, ogni due minuti, una bambina o bambino è vittima dello sfruttamento sessuale. Più di 200 milioni di minori lavorano, di cui 73 milioni hanno meno di 10 anni. Di questi piccoli, ogni anno ne muoiono 22mila a causa di incidenti di lavoro”. L’incontro, che sarà presieduto dal vicario episcopale per la pastorale, don Brunello Floriani, è organizzato dalla diocesi con l’associazione “Liberazione e speranza”, che si occupa dell’aiuto e del sostegno di vittime della prostituzione coatta, in collaborazione con l’Usmi (Unione superiori maggiori d’Italia) e la Cism (Conferenza italiana superiori maggiori).