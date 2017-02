Segreteria per la comunicazione: consegnati a Papa Francesco i 200mila euro dell’iniziativa “Christo’s box”

“L’arte e la misericordia si sono unite in una concreta opera, un gesto accolto e condiviso da tutti coloro che hanno sostenuto il progetto”. Così la Segreteria per la comunicazione della Santa Sede in una nota diffusa oggi, a conclusione dell’iniziativa a scopo benefico “Christo’s box. Between art and mercy. A gift for Bangui”, opera d’arte realizzata dal celebre artista bulgaro Christo, che ha impacchettato un cofanetto contenente la serie documentaristica “Alla scoperta dei musei Vaticani” prodotta dal Centro televisivo vaticano e da Officina della comunicazione. Il progetto, presentato l’11 maggio 2016 presso i Musei Vaticani, ha fatto tappa successivamente a Bergamo e a Milano. “L’opera – viene ricordato nella nota – è stata donata dall’artista a mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione, con il quale è nato un confronto artistico-culturale. Da essa sono state realizzate delle repliche d’autore, singolarmente numerate e firmate dall’artista. I cofanetti numerati sono stati messi in vendita per sostenere l’opera di beneficenza indicata dal Santo Padre: un sostegno all’Ospedale pediatrico di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica”. Le donazioni, informa la Segreteria per la comunicazione, hanno raggiunto l’obiettivo prefissato di 200mila euro. La somma raccolta è stata consegnata a Papa Francesco il 20 gennaio 2017. “Il Papa – si legge nella nota – ha ricevuto la donazione con grande entusiasmo e ha ribadito il suo desiderio di sostenere il luogo di cura dedicato ai bambini poveri, senza distinzione di religione, perché tutti i bambini hanno bisogno di cure e di attenzioni”.