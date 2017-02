Salute: mons. Mupendawatu, nuova Carta operatori sanitari “regalo del Papa”

“Un regalo del Papa a tutti gli operatori sanitari”. Così monsignor Jean-Marie Musivi Mupendawatu, segretario delegato del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ha definito la nuova Carta degli operatori sanitari, diffusa oggi – per volere di Francesco – in occasione della conferenza stampa di presentazione della XXV Giornata mondiale del malato, che si svolgerà a Lourdes l’11 febbraio, alla presenza, in qualità di legato del Papa, del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. “Una Carta attesa”, l’ha definita Mupendawatu, un “vademecum” teologico-morale che, 22 anni dopo, rivede e aggiorna la prima Carta degli Operatori sanitari, pubblicata dall’allora Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari in 19 lingue, che ha avuto un grande successo in tutto il mondo. Si tratta di “un valido compendio di dottrina e di prassi”, ha spiegato l’esponente vaticano: con un linguaggio “più accessibile e attuale”, nella nuova Carta “si riafferma la sacralità della vita e la sua indisponibilità in quanto dono di Dio”. Gli operatori sanitari, nel documento, “sono ministri della vita in quanto ne sono servi e sono chiamati ad amarla ed accompagnarla nel percorso esistenziale del generare – vivere – morire”, dal titolo delle tre sezioni del documento. Quella dell’11 febbraio, ha sottolineato Mupendawatu a proposito della prossima Giornata mondiale del malato, sarà “uno straordinario evento ecclesiale”, a cui sono attese 11mila persone. Per la terza volta, il santuario di Lourdes viene scelto per la celebrazione della Giornata: la prima volta fu la storica prima Giornata mondiale del malato, dell’11 febbraio 1993, seguita dalla dodicesima edizione, celebrata sempre a Lourdes nel febbraio 2004, in occasione del 150° anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione.