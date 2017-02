Portogallo: Algarve, Giornata della pastorale della disabilità. “Con Maria, testimoni di amore e allegria”

Il prossimo 12 febbraio, nella chiesa di São José das Ferreiras della cittadina di Albufeiras, si svolgerà la “Giornata della pastorale della disabilità”, che avrà come tema “Con Maria, siamo testimoni dell’amore e dell’allegria”. La quarta edizione dell’evento, promossa dal servizio diocesano Pastorale per persone con disabilità della regione di Algarve, inizierà infatti alle ore 10.15 con un incontro pubblico dedicato a “Come trasmettere l’amore e l’allegria nella differenza”, che vedrà la partecipazione del canonico Joaquim Nunes e delle istituzioni locali. Presentando l’iniziativa, il giornale diocesano “Folha do Domingo” informa inoltre che alle ore 14.00 seguirà la “Festa dell’allegria”, la quale terminerà con la celebrazione eucaristica alle ore 16.00. L’evento della diocesi di Algarve seguirà dunque da vicino la 25ma “Giornata mondiale del malato”, che si commemorerà l’11 febbraio in tutta la Chiesa, e in modo particolare a Lourdes, con la frase evangelica: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”. Il Servizio diocesano ha anche annunciato che nei giorni 17 e 18 giugno 2017 prenderà parte al generale “Pellegrinaggio delle persone con disabilità e delle loro famiglie” al Santuario di Fatima.