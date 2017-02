Parlamento Ue: Draghi (Bce) illustra gli scenari di politica economica e monetaria. I deputati preparano la plenaria

(Bruxelles) In commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, presenta oggi il punto di vista della Bce “sul futuro prossimo in materia di politica economica e monetaria”. La discussione con gli europarlamentari dovrebbe anche coprire, secondo l’ufficio stampa dell’istituzione, il programma di quantitative easing della Bce nel contesto di una inflazione crescente. In settimana i gruppi politici si prepareranno invece per la sessione plenaria a Strasburgo in programma dal 13 al 16 febbraio. Fra gli argomenti in agenda, il voto sulla ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Canada (Ceta), nuove misure anti-terrorismo, il rafforzamento dei controlli ai confini esterni dell’Ue e la riforma del mercato europeo delle emissioni di Co2. Gli europarlamentari discuteranno inoltre, a Strasburgo, risoluzioni per valutare il ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari europei e per proporre norme di diritto civile sulla robotica. La sessione plenaria ospiterà l’intervento del presidente austriaco, Alexander Van der Bellen. Il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, discuterà invece con gli eurodeputati delle riforme economiche in Grecia. Le commissioni parlamentari affronteranno nei prossimi giorni altri temi di interesse concreto per i cittadini: la commissione per il mercato interno, ad esempio, voterà nuove regole sui test ambientali e di sicurezza delle nuove automobili.