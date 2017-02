Papa Francesco: monsignor Semeraro, il “livello spirituale” nell’uso della parola “riforma”

Il “livello spirituale” si accompagna a quelli “ecclesiologico e istituzionale” quando papa Francesco fa uso della parola “riforma”. Lo sottolinea monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del “C9”, in una riflessione su “L’Osservatore Romano” a partire dal discorso per gli auguri natalizi del 22 dicembre scorso. Il “livello spirituale”, nello specifico, “fu dominante – ricorda Semeraro – nel discorso del 22 dicembre 2014. Come ogni corpo umano – disse il Papa – la curia ‘è esposta anche alle malattie, al malfunzionamento, all’infermità’. Francesco, in verità, ne parlò non soltanto come malattie, ma pure come ‘tentazioni’ che indeboliscono il servizio al Signore. Propose perciò come orizzonte, nell’ultimo periodo di preparazione al Natale, la celebrazione del sacramento della riconciliazione”. Il presule propone quindi un excursus nella letteratura spirituale, a partire da padre Claudio Acquaviva – citato da Francesco negli auguri alla curia romana del 2016, allorquando ha donato ai presenti la traduzione italiana di un’opera di Acquaviva sulle “malattie dell’anima” – , il quale “alterna il termine cura con curatio, che intende come l’esercizio effettivo della cura – in senso non amministrativo, ma spirituale”.

Quando “parla di medicine e di ospedali da campo” – osserva Semeraro – Francesco non si rifà agli studi da perito chimico, quanto piuttosto la ragione è “da ritrovarsi nel carisma ignaziano”. “In una meditazione dettata ai gesuiti – prosegue – Bergoglio riferiva loro quanto il padre Pedro de Ribadeneyra aveva annotato circa il ‘modo di governare di sant’Ignazio’ spiegando come per colui che tratta con il prossimo sia molto necessario averne cura alla maniera di un buon medico, e che non si spaventi delle sue infermità, né provi ripugnanza delle sue piaghe, e che soffra con pazienza e con mansuetudine le sue debolezze e inadeguatezze, e per questa ragione lo guardi non come un figlio di Adamo o come un vaso fragile di vetro o di argilla, ma come una immagine di Dio, acquistato col sangue di Gesù Cristo. Secondo il modello ignaziano, dunque, vero ministro di Dio” è “colui che tratta con il prossimo per curarlo”.