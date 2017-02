Papa Francesco: a evangelici tedeschi, non più “avversari e concorrenti”

Il “rinnovamento” portato dalla Riforma luterana ha “suscitato sviluppi che hanno portato a divisioni tra i cristiani”: “I credenti non si sono più sentiti fratelli e sorelle nella fede, ma avversari e concorrenti; per troppo tempo hanno alimentato ostilità e si sono accaniti in lotte, fomentate da interessi politici e di potere, talvolta senza nemmeno farsi scrupolo nell’usare violenza gli uni contro gli altri, fratelli contro fratelli”. È il bilancio del Papa, offerto durante l’udienza concessa oggi agli evangelici tedeschi. Oggi, invece – ha proseguito Francesco – “rendiamo grazie a Dio perché finalmente, deposto tutto ciò che è di peso, fraternamente corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù”. “Vi sono grato – il tributo del Papa ai presenti – perché, con questo sguardo, avete intenzione di accostarvi insieme, con umiltà e franchezza, a un passato che ci addolora, e di condividere presto un importante gesto di penitenza e di riconciliazione: una funzione ecumenica, intitolata ‘Risanare la memoria – testimoniare Gesù Cristo’. Cattolici ed evangelici in Germania potrete così rispondere, nella preghiera, alla forte chiamata che insieme avvertite nel Paese originario della Riforma: purificare in Dio la memoria per essere rinnovati interiormente e inviati dallo Spirito a portare Gesù all’uomo di oggi”.

“Con questo segno e con altre iniziative ecumeniche previste quest’anno – come il comune pellegrinaggio in Terra Santa, il congresso biblico congiunto per presentare insieme le nuove traduzioni della Bibbia e la giornata ecumenica dedicata alla responsabilità sociale dei cristiani – avete in animo di dare una configurazione concreta alla ‘Festa di Cristo’ che, in occasione della commemorazione della Riforma, intendete celebrare insieme”, ha proseguito Francesco: “La riscoperta delle comuni sorgenti della fede, il risanamento della memoria nella preghiera e nella carità e la collaborazione concreta nel diffondere il Vangelo e servire i fratelli siano impulsi a procedere ancora più speditamente nel cammino”.