Notizie Sir del giorno: Giornata del malato, pedofilia in Australia, gesuiti su Muslim ban, Albania 50 anni dopo

Chiesa: una nuova Carta degli operatori sanitari per la 25ª Giornata mondiale del malato

“Quanti sono convolti nelle politiche sanitarie e gli amministratori economici hanno una responsabilità relativa non solo ai propri specifici ambiti, ma anche verso la società e gli ammalati”. È l’appello contenuto nella nuova Carta degli operatori sanitari, resa pubblica – per volere di Papa Francesco – per celebrare i 25 anni della Giornata mondiale del malato, che si celebra a Lourdes l’11 febbraio. “Generare, vivere, morire” le tre sezioni in cui si articola il documento, che “aggiorna” la prima edizione, diffusa 22 anni fa in 19 lingue. (clicca qui)

Chiesa: card. Turkson (prefetto Dicastero per lo sviluppo umano integrale), “il cambiamento è possibile”

Il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, operativo dal 1° gennaio 2017, descrive le novità che deriveranno dalla riforma voluta da Papa Francesco. Con uno sguardo a quanto succede oltreoceano sul tema dei cambiamenti climatici. (clicca qui)

Australia: le scuse di mons. Hart (presidente vescovi) e mons. Fisher (Sydney) su preti cattolici accusato di abusi dal 1950 in poi

La “Commissione d’inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi sessuali su minori”, massima autorità inquirente sul fenomeno della pedofilia nella storia d’Australia, rende pubblici i risultati dell’indagine condotta dal 2013, dalla quale emerge che il 7% dei preti cattolici d’Australia è accusato di aver commesso abusi su minori dal 1950 in poi. Mons. Denis J. Hart (arcivescovo di Melbourne, presidente Conferenza episcopale australiana): “Profondamente consapevole del male e del dolore causati dall’abuso, ancora una volta offro le mie scuse a nome della Chiesa cattolica. Mi dispiace per il danno che è stato fatto alla vita delle vittime di abusi sessuali. Come ha detto di recente Papa Francesco, ‘è un peccato che ci fa vergognare’”. Mons. Anthony Fisher (arcivescovo di Sydney): “Come cattolici chiniamo la testa per la vergogna”. (clicca qui)

Ecumenismo: Papa Francesco a evangelici tedeschi, “camminare insieme senza stancarci” e “senza rancori”

“Abbiamo lo stesso Battesimo: dobbiamo camminare insieme, senza stancarci!”. Così Papa Francesco si rivolge alla delegazione ecumenica della Chiesa evangelica in Germania, ricevuta oggi in udienza. L’anno di commemorazione della Riforma, per il Papa, “ci offre l’opportunità di compiere un ulteriore passo in avanti, guardando al passato senza rancori”. (clicca qui)

Muslim ban: gesuiti Canada e Usa, “attacco ai valori americani e cristiani”

“Un affronto alla nostra missione e un attacco ai valori americani e cristiani”. Così la Conferenza dei gesuiti del Canada e degli Stati Uniti bolla il “Muslim ban”, l’ordine esecutivo dell’amministrazione Trump che vieta l’ingresso negli Usa ai cittadini provenienti da 7 Paesi a maggioranza islamica (Siria, Libia, Iraq, Iran, Somalia, Yemen, Sudan). “Noi gesuiti, tramite il nostro lavoro nelle scuole superiori, nelle università, nelle parrocchie e in ministeri caratteristici come il Servizio dei gesuiti per i rifugiati (Jrs), abbiamo una lunga tradizione, di cui andiamo fieri, di accoglienza e di accompagnamento dei rifugiati, a prescindere dal culto che professano, all’inizio della loro nuova vita negli Stati Uniti”. (clicca qui)

Albania: 50 anni fa l’inizio della distruzione sistematica dei luoghi di culto

Si ricordano oggi in Albania i 50 anni dal giorno in cui la cosiddetta “gioventù comunista” cominciava ad abbattere gli edifici di culto in Albania. Una battaglia che i comunisti avevano iniziato dal 1944, fucilando, internando, imprigionando sacerdoti, laici, suore e frati in nome dell’ideologia comunista. Poi, dalle persone il regime passò alle cose con un unico intento: cancellare ogni segno della presenza di Dio nella società albanese, anzi cancellarne persino la memoria. (clicca qui)

Cinema: presentato oggi in Vaticano il film restaurato “I 26 martiri giapponesi” del 1931

Presentato oggi pomeriggio in Vaticano, in collaborazione con la Segreteria per la comunicazione, il film del giapponese Tomiyasu Ikeda “I 26 martiri giapponesi” del 1931, frutto di un ritrovamento della Società Salesiana San Giovanni Bosco e restaurato dall’Archivio nazionale cinema d’impresa – Centro sperimentale di cinematografia. (clicca qui)