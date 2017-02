Medio Oriente: Milano, dal 12 febbraio ciclo di incontri sulla storia dello Stato di Israele

“Dal sionismo a Israele attraverso la Diaspora”: è questo il tema del ciclo di incontri sulla storia dello Stato di Israele tenuti da Claudio Vercelli, docente all’Università Cattolica di Milano presso il Master di I livello “Fonti, storia, istituzioni e norme dei tre monoteismi: ebraismo, cristianesimo e Islam”. Primo incontro è fissato il 12 febbraio alle ore 11 presso sala Café Rouge del teatro “Franco Parenti” (Via Pier Lombardo, 14) a Milano. Attraverso cinque passaggi, corrispondenti ad altrettanti incontri di riflessione, “il percorso intende fornire gli elementi salienti che hanno contribuito ad originare e a sviluppare il sionismo, in quanto cultura politica, così come il suo trasfondersi e realizzarsi nella concreta costruzione dello Stato d’Israele”. Si partirà, dunque, con lo studio del contesto ebraico e la crisi dei grandi Imperi, per passare (19 febbraio) alla nascita del sionismo e la dialettica politica nella Diaspora, alla nascita dello Stato di Israele (5 marzo), la sua evoluzione sociale, politica e demografica (19 marzo), fino a toccare (2 aprile) i nodi irrisolti e la proiezione verso il futuro di Israele. Per ognuno degli incontri verrà fornito ai partecipanti materiale didattico consistente nel file della lezione, con la documentazione raccolta, e un lessico ragionato dell’insieme dei temi affrontati. Sarà inoltre divulgata una bibliografia ragionata di merito. Info: tel. 02 59 99 52 06.