Media: Save the Children, “adulti e ragazzi condividono spesso gli stessi comportamenti in rete e la consapevolezza delle loro conseguenze”

“Adulti e ragazzi condividono le stesse conoscenze, gli stessi livelli di consapevolezza delle conseguenze dei loro comportamenti in rete e spesso anche i comportamenti stessi. Si tratta di un dato preoccupante se pensiamo che proprio gli adulti dovrebbero esercitare un ruolo di guida in un contesto complesso e in continua evoluzione, come quello del mondo e delle tecnologie digitali”. Lo afferma Raffaela Milano, direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, commentando i dati della ricerca realizzata da Ipsos su “Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra i teen1 e gli adulti” diffusa oggi. Infatti, “il 75% degli adulti e il 72% dei ragazzi intervistati crede che non sia mai sicuro condividere online foto e video intimi e riservati”. Ma “per il 67% dei primi e il 65% dei secondi se un contenuto condiviso con qualcuno dilaga in rete, la responsabilità è di chi lo diffonde” attribuendone la colpa, più o meno con le stesse percentuali, a chi in seguito lo condivide in modo allargato e non autorizzato. Inoltre, “ben l’81% degli adulti e il 73% dei ragazzi pensa che vi sia una sorta di ‘consenso implicito’ alla diffusione, nel momento in cui qualcosa viene condiviso online anche se non con una sola persona”. Da notare poi che “il 23% degli adulti e il 29% dei ragazzi sono convinti che sia sempre sicuro condividere foto o video intimi on line perché ‘lo fanno tutti’, mentre il 41% degli adulti e il 44% dei ragazzi, benché consapevoli dei rischi, ritiene che a volte non si abbia nessuna scelta alternativa”. E se circa il 40% di entrambi i gruppi di riferimento pensi “che la condivisione sia sicura se ristretta a utenti di cui ci si fida o se ti fai promettere che i contenuti condivisi non saranno ulteriormente diffusi”, tra i ragazzi “più di 1 su 5 invia video o immagini intime di se stesso a coetanei e adulti conosciuti in rete, o attiva la webcam per ottenere regali”.