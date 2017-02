Manifesti contro Papa Francesco: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), non servono “a frenare la sua opera per il bene della Chiesa e del mondo”

“Forte vicinanza” a Papa Francesco “con la preghiera e l’impegno a condividere ancor più gli insegnamenti del pastore universale della nostra amata Chiesa”. La esprime il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, all’indomani del caso dei manifesti anonimi e diffamatori comparsi nel centro di Roma. Il presule “assicura il ricordo nella preghiera di tutta la Chiesa diocesana nelle sue diverse espressioni e istituzioni sia sacerdotali che laicali”. “È nostro dovere annunciare la misericordia del Padre nei confronti dei cristiani e di tutti gli uomini”, rimarca mons. Pellegrini, sottolineando che il “coraggio apostolico” di Francesco, “anche di fronte alle difficoltà e incomprensioni, ci conforta nel continuare a testimoniare la bontà divina verso tutti gli uomini senza confini”. “Siamo convinti – prosegue – che la reazione scomposta e inusitata di esprimere dissenso nascondendo la mano mentre si lancia il sasso dimostri quanto il suo lavoro apostolico sia guidato dalla Divina Provvidenza per portare la salvezza a tutti gli uomini senza mai stancarsi di essere vicino ai poveri, ai senzatetto, ai perseguitati”. “Non saranno certo quei manifesti, quelle intimidazioni – conclude il vescovo – a frenare la sua opera per il bene della Chiesa e del mondo in un momento tanto inquieto della nostra storia”.