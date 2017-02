Evangelici tedeschi: Bedford-Strohm, “il nostro benvenuto al Papa quando verrà in Germania”, questione “coppie interconfessionali”, testimonianza a Europa divisa

“Un incontro davvero caloroso, quello che diciamo a parole lo abbiamo sentito. Abbiamo espresso al Papa il desiderio che venga in Germania; anche noi protestanti vogliamo dargli il benvenuto, speriamo possa venire, nel momento che riterrà più opportuno”. Lo ha detto il vescovo Heinrich Bedford-Strohm, presidente della Chiesa evangelica di Germania (Ekd), incontrando i giornalisti dopo l’udienza di questa mattina con Papa Francesco. Dal 4 febbraio è a Roma una delegazione di alto livello della Ekd guidata dal presidente Bedford-Strohme dalla vicepresidente, il vescovo Annette Kurschus. “Ho espresso la speranza – ha proseguito Bedford-Strohm – che, grazie a questo anno giubilare per il 500° della riforma, vi siano coppie interconfessionali che possano andare insieme alla mensa del Signore. Il tema va approfondito ma la nostalgia è stata espressa da entrambe le parti”. “Con il card. Marx abbiamo iniziato a seguire con attenzione un cammino ecumenico che appare molto promettente. Ci sentiamo già molto ispirati da questo incontro” che segue “l’esperienza fatta in Terra santa, insieme cattolici e luterani membri del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania, nella vicinanza in Gesù Cristo. Proviamo dolore per le separazioni che tuttora permangono ma io guardo con ottimismo al futuro”. Intanto possiamo “dare testimonianza credibile al mondo e ad un’Europa segnata da scissioni, nazionalismi, odi”.