Ecumenismo: incontro in Svizzera tra card. Koch e metropolita Hilarion a un anno dall’incontro di Cuba

Lo storico incontro tra Papa Francesco e Patriarca Kirill (Cuba, 12 febbraio 2016)

Domenica 12 febbraio, a un anno esatto dall’incontro di Papa Francesco e il patriarca Kirill a Cuba, il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, e il metropolita Hilarion, presidente del Dipartimento delle relazione ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, si incontreranno a Friburgo, in Svizzera. In una conferenza pubblica, che si terrà nell’aula magna dell’Università, parleranno dei progressi e del cammino di avvicinamento delle due Chiese nel dialogo e nella collaborazione. Era il 12 febbraio 2016 quando i capi delle Chiese cattolica romana e russa ortodossa, si sono incontrati per la prima volta a L’Avana. A promuovere l’incontro in Svizzera, su mandato della Conferenza episcopale, è l’Istituto di studi ecumenici dell’Università di Friburgo. Alle 15, si terrà anche una conferenza stampa, sempre presso l’Università di Friburgo, alla quale parteciperanno il cardinale Kurt Koch, il metropolita Hilarion, mons. Charles Morerod, presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri, e il metropolita Jérémie del Patriarcato ecumenico.