Diocesi: Aversa, sabato Messa e fiaccolata in cattedrale per la Giornata del malato

Sabato 11 febbraio verrà celebrata la XXV Giornata mondiale del malato e la festa della Madonna di Lourdes: anche nella diocesi di Aversa è in programma la celebrazione eucaristica che si terrà nella chiesa cattedrale a partire dalle ore 17,30. A presiedere la Messa il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo. Alla conclusione della celebrazione si terrà una fiaccolata in onore della Vergine Immacolata in cattedrale. L’evento diocesano è organizzato dall’Ufficio della Pastorale per la Salute ma, sottolinea il direttore don Luciano Pellino, anche cappellano all’Ospedale Moscati di Aversa, “lavoriamo in stretta sinergia con altri uffici diocesani e con numerose fondazioni e associazioni di volontari. Questi organismi svolgono sul territorio una lodevole e costante opera di assistenza ai tanti bisognosi di cure e conforto proprio nel momento più fragile della vita di una persona: quello della malattia. Cercheremo di vivere il momento della celebrazione eucaristica come un punto di partenza che sia destinato a produrre i suoi frutti anche nel futuro”.

In ospedale, racconta don Pellino, in un’intervista realizzata dall’Ufficio per le comunicazioni sociali per la serie “Incontriamoci in curia”, “s’incontrano anche persone di altre fedi. Quando si tratta di cristiani di altre confessioni, contatto i loro rispettivi pastori presenti nel nostro territorio diocesano in modo da soddisfare le loro richieste”.