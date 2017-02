Diocesi: Ascoli Piceno, l’Acr ha consegnato il “Nobel per la pace” ai volontari della Protezione civile

Un lancio di palloncini colorati ha dipinto, ieri, il cielo della giornata dedicata dalla diocesi di Ascoli Piceno alla Marcia per la pace dell’Azione cattolica ragazzi (Acr) e alla Marcia per la vita. L’appuntamento che si è svolto nel quartiere Monticelli, alla presenza del vescovo, mons. Giovanni D’Ercole, è stato l’occasione per la cerimonia di consegna del “Nobel per la pace” dei giovani dell’Acr al Gruppo volontari di Protezione civile di Ascoli Piceno, che sin dal 24 agosto sono impegnati, come tanti altri volontari nelle Marche, nei soccorsi e nell’assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto e dal maltempo. La mattinata era iniziata in piazza S. Giovanni Paolo II, davanti alla chiesa di San Giovanni Evangelista, con una serie di eventi pensati in occasione della 39ª edizione della “Giornata nazionale per la vita”, che aveva come tema “Uomini e donne per la vita nel solco di santa Teresa di Calcutta”. Alle 10, dopo l’animazione musicale, la partenza della marcia da largo dei Fiordalisi verso il piazzale antistante l’Ospedale per una tappa dedicata al gioco. Tantissime le famiglie e i ragazzi che insieme e in preghiera si sono mossi verso la casa di cura S. Giuseppe per poi dirigersi verso la chiesa dei Ss. Simone e Giuda a Monticelli per la Messa presieduta dal vescovo Giovanni D’Ercole. Dopo il pranzo al sacco nella tensostruttura della parrocchia la giornata si è chiusa al Circo Pettè presso il Palarozzi di Villa Pigna.