Cittadinanza: domani sit-in e flash mob al Pantheon per chiedere rapida approvazione legge

La Campagna “L’Italia sono anch’io” e i giovani del movimento #italianisenzacittadinanza promuovono domani un sit-in e un flash mob a Piazza del Pantheon a Roma (ore 15.30) per chiedere la rapida approvazione della legge di riforma della cittadinanza. L’evento fa parte di una mobilitazione permanente fino a che non verranno stabiliti tempi certi per l’approvazione: ogni martedì, fino alla fine di febbraio, quando verrà organizzata una manifestazione nazionale, saranno organizzati presidi e flash mob. “Nonostante gli impegni assunti dal presidente del Senato e le dichiarazioni della presidente della Camera perché si arrivi all’approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza prima della fine della legislatura, ancora non si hanno notizie sulla sua calendarizzazione”, ricordano. I promotori della Campagna (tra cui Arci, Asgi, Caritas italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca…) e i giovani del movimento chiedono che il testo, approvato alla Camera più di un anno fa, “venga presentato direttamente in aula saltando il passaggio in commissione Affari Costituzionali, tuttora priva di presidente dopo lo spostamento della senatrice Finocchiaro al governo. Questo accelererebbe i tempi e rappresenterebbe finalmente il segno di un impegno concreto verso quel milione di giovani di origine straniera italiani di fatto ma non di diritto. Favorirebbe i processi d’inclusione delle loro famiglie ed eviterebbe di approfondire la distanza già grande tra le istituzioni italiane e i cittadini”.