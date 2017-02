Card. Vallini: “vivere con fede il dramma della vita” come sant’Agata

“Chiediamo a sant’Agata la grazia di saper discernere il bene dal male e di affrontare il nostro combattimento spirituale, resistendo volutamente alle seduzioni che spesso ci conquistano e ci fanno perdere il senso vero della vita”. Lo ha affermato ieri il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiedendo a Catania il pontificale per la patrona sant’Agata. Nell’omelia, il card. Vallini ha ricordato che “sant’Agata è una martire, cioè una persona giovane che per la fede ha affrontato un combattimento, sostenuta dalla certezza delle parole del Signore”. “A ben vedere, la vita cristiana, anche di oggi – come la storia del mondo – possiamo considerarla come una grande lotta, una battaglia, perennemente in balia di contrasti e violenze”, ha proseguito Vallini, evidenziando che “il motivo profondo di questa lotta è tra il riconoscere Dio e metterlo al di sopra di tutto, o non riconoscerlo” subordinando “tutto al proprio io”. “Sono due visioni non conciliabili”, ha ammonito il cardinale, sottolineando che “sant’Agata ha fatto una scelta chiara, ha messo al centro della sua giovane vita Dio e dunque non ha ceduto alle lusinghe di chi le chiedeva, per salvare la vita, di mettere al centro se stessa rinnegando Dio”. Per Vallini, “vivere con fede il dramma della vita è dunque decisivo, un dramma che interessa tutti noi, i popoli, le nazioni”. “Ciascuno di noi deve chiedersi: riconosco nella mia vita il primato di Dio? Oppure metto me stesso al centro e rifiuto ciò che in qualche modo mi supera?”, ha chiesto il cardinale, osservando che “nessuno di noi e nessuna istituzione è esente da questa tentazione e da questa lotta”. “La vita ci trascina dentro questa spirale e dobbiamo essere vigilanti per non soccombere”, ha aggiunto Vallini “se non possiamo risparmiarci di affrontare questa lotta, abbiamo però la certezza che coraggio, forza e costanza che ci vengono dallo Spirito Santo ci renderanno vincitori”.