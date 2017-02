Card. Marx: “siamo cristiani e in un tempo di grandi turbolenze mondiali vogliamo testimoniare insieme il Vangelo”

“Siamo cristiani e in un tempo di grandi turbolenze mondiali vogliamo testimoniare insieme il Vangelo”. Lo ha detto il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), arcivescovo di Monaco-Frisinga e membro del “Consiglio dei Nove” (C9) che affianca il Papa nella sua opera di riforma della Curia, che questa mattina ha accompagnato in udienza dal Pontefice una delegazione di alto livello della Chiesa evangelica di Germania (Ekd) guidata dal vescovo protestante Heinrich Bedford-Strohm. Incontrando i giornalisti dopo l’udienza, il card. Marx ha sottolineato la necessità di fare “una verifica del linguaggio” utilizzato in politica. “Vogliamo un linguaggio di dominio e di odio – la domanda del porporato – oppure un linguaggio di dialogo, di costruzione di ponti e di riconciliazione? “. Per Marx, “è chiaro dove devono essere i cristiani con la loro testimonianza”. “Sono lieto – ha aggiunto – che per la prima volta come Chiesa cattolica di Germania siamo stati invitati dalla Chiesa evangelica tedesca per dare un messaggio comune su Gesù Cristo, un messaggio dell’incontro con una persona. Il Papa nel suo discorso, molto bello, ne ha parlato e ci ha esortato ad impegnarci a parlare della novità di Gesù e a portarla all’interno della società, e a non stancarci mai dell’ecumenismo”. Il 500° della riforma protestante, ha osservato Marx, “ci fa riflettere ancora di più su quanto ci unisce e ci divide. Mi sembra che nelle parrocchie sia nato un nuovo interesse”. Impensabile, secondo il cardinale, che “alla fine di fine di quest’anno possano essere superate tutte le questioni teologiche”, ma ciò che conta è “la volontà di amicizia, di non farci più dividere e di stare insieme”. “Come chiese cattolica ed evangelica in Germania – ha concluso – abbiamo una responsabilità particolare nel portare avanti questo cammino perché è da noi che è partita questa scissione”. Eppure “siamo vicini nel comune battesimo in Cristo”.