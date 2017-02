Card. Marx: in Amoris laetitia “la linea del Papa è molto chiara”

“Credo che la posizione e la linea del Papa siano molto chiare”. Lo ha detto il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), e arcivescovo di Monaco-Frisinga, a margine della conferenza stampa che ha seguito l’udienza odierna concessa da Francesco a una delegazione della Chiesa evangelica di Germania (Ekd), in occasione del 500° della riforma di Martin Lutero. Lo scorso 1° febbraio la Conferenza episcopale tedesca ha pubblicato delle linee guida per l’applicazione dell’esortazione “Amoris Laetitia” che confermano l’apertura sulla comunione ai divorziati risposati in alcuni casi. “Penso che Amoris laetitita sia abbastanza chiara – ha affermato Marx, che ha partecipato ai due Sinodi sulla famiglia, rispondendo ad una domanda – ma come Conferenza episcopale abbiamo deciso di sottolineare alcuni punti”, come ad esempio “la preparazione al matrimonio, accompagnare le coppie e alcune questioni specifiche di irregolarità, nulla che tuttavia non sia già scritto” nell’esortazione di Papa Francesco. “Penso che nella nostra Conferenza c’era unanimità – ancora le parole di Marx sulle linee guida -. Alcuni vescovi hanno posto domande ma credo che la posizione e la linea del Papa sia molto chiara”. “Non capisco”, ha concluso, perché secondo alcuni “la risposta non è chiara”.