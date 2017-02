Vita: docenti romani ostetricia e ginecologia, “nel processo clinico-decisionale” avere al centro coppia e nascituro

La coppia e il nascituro devono essere al centro “nel processo clinico-decisionale, sia esso diagnostico o terapeutico, che deve essere seguito dal medico specialista in ginecologia e ostetricia”. Lo sottolineano gli ordinari delle Cliniche ostetriche e ginecologiche delle Università romane, in un documento per la 39ª Giornata per la vita diffuso oggi. “Un approccio di ‘Medicina basata sull’uomo’ – sottlineano – deve integrarsi con le migliori evidenze scientifiche della letteratura internazionale, senza cedere in alcun modo al fascino delle nuove tecnologie, laddove non vengano rispettati allo stesso tempo il rigore scientifico e la dignità di tutti i soggetti coinvolti”. “Le legittime difficoltà delle coppie che si trovino in condizioni di infertilità, o che si trovino a fronteggiare una diagnosi di patologia fetale, o delle famiglie coinvolte nella diagnosi di una malattia tumorale di un congiunto – prosegue la nota -, debbono trovare delle soluzioni che seguano da una parte gli avanzamenti della scienza, ma che allo stesso tempo rispettino la dignità dei soggetti, soprattutto quelli più deboli, fin dal concepimento”. I sanitari raccomandano di “seguire le indicazioni delle Linee-guida basate sulle migliori evidenze scientifiche”, ma allo stesso tempo “affrontare con chiarezza anche le implicazioni etiche sottese ad ogni singolo quadro patologico, per una visione ‘personalizzata’ della cura”.