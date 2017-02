Editoria: Macerata, domani Chiara Gamberale presenta l’ultimo libro

La cultura dei libri che si fa prossima a una terra tormentata dal sisma. Accade a Macerata, dove, dopo gli eventi sismici improvvisi di fine ottobre, la scrittrice Chiara Gamberale – in accordo con la casa editrice Longanesi -, ha deciso di presentare, in anteprima nazionale, il suo ultimo romanzo “Qualcosa”. L’appuntamento è per domani, 5 febbraio alle ore 18 al Teatro Lauro Rossi. L’autrice, già nell’autunno scorso, ha cercato di essere vicina alla realtà maceratese e ai paesi colpiti, organizzando a Roma una raccolta di beni di prima necessità (che hanno viaggiato gratuitamente), suggeriti dalla Croce Rossa, grazie alla pronta collaborazione della presidentessa Rosaria Del Balzo Ruiti. A vendere il libro sarà la libreria indipendente Il Nautilus di Tolentino, rimasta chiusa dopo le scosse di ottobre: proprio lì, infatti, è possibile prenotare le copie dei testo la cui uscita effettiva sarà il 10 febbraio. In particolare, l’iniziativa nasce dall’amicizia che lega Gamberale alle componenti della nascente associazione “L’Arca senza Noè” (Emanuela Corvatta, Romina Germani, Paola Locatelli e Francesca Rosini), con la quale la scrittrice ha voluto avviare una collaborazione per fare da lente di ingrandimento sulle realtà che stavo ripartendo proprio in questo angolo delle Marche danneggiato, anche in termini turistici, dallo sciame sismico che non sembra arrestarsi.