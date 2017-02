Redentoristi: Argentina, il ricordo di padre Grote nel 125° della Federazione dei Circoli cattolici dei lavoratori

“Non è stato facile arrivare fino qui, insieme abbiamo superato molti ostacoli per correggere gli errori e continuare a crescere”. È quanto hanno scritto i membri della Federazione dei Circoli cattolici dei lavoratori, in occasione dei 125 anni dall’assemblea con cui il 2 febbraio 1892 il redentorista tedesco Federico Grote fondò in Argentina i “Círculos católicos de obreros”. “In memoria del suo creatore, un uomo di fede incrollabile che non conosceva la portata e la grandezza del suo gesto fondatore, la Federazione dei Circoli cattolici dei lavoratori – si legge in una nota – celebra l’opera di padre Grote ed esprime gratitudine e orgoglio per fare parte dell’istituzione il cui scopo è il benessere materiale e spirituale dei lavoratori”. In questa occasione, i membri della Federazione hanno espresso il desiderio che “questo anniversario diventi un’occasione per rafforzare la nostra fede ed il nostro impegno”, rinnovando “la gratitudine per i lavoratori che – conclude la nota – con il supporto e gli sforzi hanno reso possibile tutto questo percorso”.