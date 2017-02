Papa Francesco: a imprenditori Edc, evasione ed elusione fiscale “atti illegali” che negano “reciproco soccorso”

Evasione ed elusione fiscale “prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita: il reciproco soccorso”. E’ il monito di papa Francesco, espresso oggi nel corso dell’udienza agli imprenditori dell’economia di comunione (Edc), espressione del Movimento dei focolari. Parlando della povertà, “tema centrale” nel Movimento, Francesco ha ricordato che “nella Bibbia i poveri, gli orfani, le vedove, gli ‘scarti’ della società di quei tempi, erano aiutati con la decima e la spigolatura del grano. Ma la gran parte del popolo restava povero”. Oggi, ha aggiunto, “abbiamo inventato altri modi per curare, sfamare, istruire i poveri, e alcuni dei semi della Bibbia sono fioriti in istituzioni più efficaci di quelle antiche. La ragione delle tasse – ha precisato – sta anche in questa solidarietà, che viene negata dall’evasione ed elusione fiscale”.