Papa Francesco: a imprenditori Edc, “economia e comunione diventano più belle quando sono una accanto all’altra”

“Nell’immettere dentro l’economia il germe buono della comunione, avete iniziato un profondo cambiamento nel modo di vedere e vivere l’impresa. L’impresa non solo può non distruggere la comunione tra le persone, ma può edificarla e promuoverla. Con la vostra vita mostrate che economia e comunione diventano più belle quando sono una accanto all’altra”. Così papa Francesco si è rivolto questa mattina agli impenditori dell’economia di comunione (Edc), nata dal Movimento dei focolari, ricevuti in udienza per i 25 anni della loro esperienza. Il Papa ha ricordato l’invito rivolto da Chiara Lubich in Brasile, “quando, di fronte allo scandalo della diseguaglianza nella città di San Paolo, chiese agli imprenditori di diventare agenti di comunione. Invitandovi ad essere creativi, competenti, ma non solo questo”. Economia e comunione, insieme, diventano quindi più belle. “Più bella l’economia, certamente, ma più bella anche la comunione, perché la comunione spirituale dei cuori ha ricordato il Papa – è ancora più piena quando diventa comunione di beni, di talenti, di profitti”.