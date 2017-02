Papa Francesco: a imprenditori Edc, denaro “importante” ma “idolo quando diventa il fine”

“Il denaro è importante, soprattutto quando non c’è e da esso dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Ma diventa idolo quando diventa il fine. L’avarizia, che non a caso è un vizio capitale, è peccato di idolatria perché l’accumulo di denaro per sé diventa il fine del proprio agire”. Lo ha ricordato papa Francesco, ricevendo oggi in udienza gli oltre mille partecipanti all’incontro sull’economia di comunione (Edc), promosso dal Movimento dei focolari. Il Pontefice – rivolto agli imprenditori – ha evidenziato come sia “molto importante che al centro dell’economia di comunione ci sia la comunione dei vostri utili”, poiché “l’economia di comunione è anche comunione dei profitti, espressione della comunione della vita”.

Viceversa, “quando il capitalismo fa della ricerca del profitto l’unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto”, e “questo culto idolatrico è un surrogato della vita eterna”. Allora, ha richiamato il Papa, “il modo migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo è condividerlo con altri, soprattutto con i poveri, o per far studiare e lavorare i giovani, vincendo la tentazione idolatrica con la comunione”. “Quando condividete e donate i vostri profitti – ha chiarito – state facendo un atto di alta spiritualità, dicendo con i fatti al denaro: tu non sei Dio”.