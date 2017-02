Diocesi: Venezia, il 7 febbraio a Mestre incontro su sicurezza ed emarginazione della città

“Bastone o carota? Delinquenza, emarginazione e sicurezza dei cittadini di Mestre: che fare?” è il tema dell’incontro che si svolgerà martedì 7 febbraio, a Mestre. L’iniziativa, in programma dalle 18 presso l’Istituto di cultura “Laurentianum”, è promossa da Gente Veneta e Fondazione del Duomo di Mestre. Interverranno Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, e Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera e già assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia. “Si cercherà di capire – spiegano gli organizzatori – quali siano le strade e gli strumenti più giusti ed efficaci per venire incontro, da un lato, ad evidenti situazioni di disagio, emarginazione ed insicurezza e, dall’altro, a combattere le varie forme di criminalità e delinquenza che rendono meno serena, tranquilla e ‘cordiale’ la convivenza di quanti vivono quotidianamente nella città di Mestre”. Nel dibattito, gli interlocutori cercheranno di rispondere alle domande: “Basta solo e semplicemente il ‘bastone’ della repressione – attraverso azioni perlopiù condotte dalle forze dell’ordine o dalla polizia municipale – o ci vuole anche e soprattutto un’equilibrata serie di interventi e politiche sociali da riprendere o aggiornare? O ci vogliono entrambi, per un’azione ‘in combinata’?”.