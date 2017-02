Diocesi: Terni, domani iniziano i festeggiamenti religiosi in onore di San Valentino

Domenica 5 febbraio avranno inizio i festeggiamenti religiosi in onore del patrono di Terni, San Valentino, con l’apertura della novena in onore del Santo alle ore 17.30 nella basilica di San Valentino. La celebrazione della Santa Messa, curata dalla parrocchia di San Valentino e presieduta dai padri carmelitani, vedrà la partecipazione della corale Crossover Accademy di Pescara diretta dal tenore Piero Mazzocchetti.

“La gioia dell’amore alla luce della Parola di Dio” sarà il tema della riflessione tratta dall’esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”, che sarà approfondita in alcune sue tematiche durante i giorni della novena. Fino al 13 febbraio, ogni sera la celebrazione sarà presieduta e animata a turno da una delle sette foranie della diocesi con la relativa corale, l’11 febbraio dall’Unitalsi e il 13 febbraio dalla Caritas diocesana. All’interno della novena, verrà annunciata l’iniziativa di un’opera di carità, da realizzare con le offerte che saranno raccolte nel corso delle varie celebrazioni liturgiche, a sostegno della parrocchia di San Valentino, per interventi di carità.