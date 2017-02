Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, un corso su “Domande islamiche risposte cristiane”

Dal 2 marzo al 4 maggio, l’Istituto superiore teologico pastorale di Gioia Tauro (Rc), nella diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, ospiterà il corso su “Domande islamiche risposte cristiane”, organizzato dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il corso prevede l’approfondimento di dieci domande dottrinali nel confronto tra islam e cristianesimo, tra cui la Sacra Scrittura, l’Incarnazione di Gesù, la Trinità, il rapporto tra Maometto e la fede cristiana, la preghiera e altre. Don Mimmo Caruso, direttore dell’Ufficio e curatore del percorso, spiega come “il corso abbia l’intenzione di offrire alle comunità un aiuto per orientarsi in questa società sempre più pluralista e a contatto con la fede islamica al fine di offrire una base di partenza per il dialogo comune”.