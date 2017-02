Diocesi: Genova, nel 2016 aiutate dal Cav 226 donne in gravidanza

Sono oltre 10mila le primule che verranno messe in vendita oggi e domani a Genova in occasione della 39a Giornata per la vita. I circa 200 volontari coinvolti, tra aderenti al Movimento per la Vita e volontari delle parrocchie, saranno a disposizione per la vendita delle primule al termine delle Messe festive e prefestive in un centinaio di chiese distribuite su tutto il territorio diocesano. “Il Centro accompagna nel percorso della gravidanza mamme in difficoltà, offrendo innanzitutto accoglienza e ascolto, attraverso colloqui che si protraggono fino ai primi mesi dopo la nascita del bambino” spiegano i responsabili del Centro per la Vita di Genova. Il loro servizio “è svolto in collaborazione con tutte le associazioni e le istituzioni presenti sul territorio per integrare e migliorare il nostro sostegno con soluzioni diversificate caso per caso. Durante lo scorso anno abbiamo sostenuto 226 donne in gravidanza e abbiamo visto nascere 140 bambini”. “A ciascuna mamma – spiegano ancora i responsabili genovesi – cerchiamo di offrire oltre all’ascolto anche sostegno economico e aiuti concreti: dal corredino offerto in dono a tutte, ai vestiti prémaman, a latte artificiale integratori alimentari e medicine per la mamma e per il bimbo”. Inoltre, “grazie al lavoro di rete il Centro riesce a indirizzare le mamme verso chi può fornire loro passeggini, marsupi e quant’altro possa servire a un nuovo arrivato in una famiglia in difficoltà”.