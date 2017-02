Diocesi: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, incontro per ricordare don Aldo Brunacci

“Intestare una Via a don Aldo Brunacci”. E’ la proposta lanciata ieri ad Assisi dal presidente della Fondazione Sorella Natura, Roberto Leoni, durante l’incontro per ricordare il sacerdote che, durante gli anni della Shoah, salvò dalle persecuzioni centinaia di ebrei. All’iniziativa, organizzata dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, dal Comune di Assisi, dall’Opera Casa Papa Giovanni e dal Museo della Memoria, nell’ambito del programma della Giornata della Memoria, si sono susseguite testimonianze a un’intervista inedita a don Aldo, riadattata e montata dal regista e documentarista venezuelano Jean Carlos Gonzalez. Al termine dell’incontro il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, ha definito il sacerdote “un uomo che ha trovato nella cultura anche la capacità di essere vivo e di camminare con il tempo”. “Essere uomini – ha osservato Sorrentino – significa essere persone che camminano. Non possiamo essere cristiani senza essere testimoni. Il motivo per cui un cristiano si mette in gioco è la fede, ma anche la solidarietà umana. Assisi è una città ecumenica. Il sogno non può arrendersi di fronte alla fatica della quotidianità, esso riapre il gioco del futuro. L’intervista di don Aldo è stata tutta sorridente e si è conclusa con un sorriso”.