Card. Sandri: “non aver paura di andare controcorrente” annunciando Cristo “con la coerenza dei martiri”

“Abbiamo bisogno di recuperare lo sguardo sulla vita personale e del mondo anzitutto facendo silenzio, mettendoci in ascolto della Parola del Signore e della Tradizione ecclesiale che la illumina e la interpreta nell’oggi. Proprio per questo allora, non aver paura di andare controcorrente annunciando Gesù Cristo con mitezza certo ma senza perdere la forza e la coerenza dei martiri”. Lo ha detto ieri sera il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, durante la celebrazione eucaristica nella diaconia cardinalizia dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari, a Roma, per la festa del compatrono san Biagio, vescovo e martire. Guardando al martirio dei sette fratelli riportato nel libro dei Maccabei e alla testimonianza del vescovo Biagio, “ci viene posta la domanda – si è interrogato il porporato – su dove stiano le nostre radici, su quale roccia stiamo decidendo ogni giorno di appoggiare la nostra vita, a quale sorgente cerchiamo con tutte le nostre forze di abbeverarci”. “Intorno a noi – ha osservato – tanta confusione, a livello internazionale e locale, tante voci che insinuano per dividere o per offendere, e forse troppo poche per incoraggiare e costruire. Anche su questioni grandi circa la vita, nel suo nascere e morire, il modo di amare e costruire una famiglia, accogliere i poveri o aiutare i Paesi in guerra o in via di sviluppo, si rischia spesso di operare grandi riduzioni – a volte condizionate da differenti ideologie – o di esprimersi semplicisticamente come se si mettesse un ‘mi piace’ su una foto o una frase che qualche conoscente pubblica sui moderni mezzi di comunicazione mediatica”.

Il cardinale ha quindi rivolto il pensiero “ai testimoni che anche vicino a noi compiendo il loro dovere quotidiano con abnegazione sono giunti persino a perdere la vita”, riferendosi “agli eroici soccorritori dei nostri fratelli e sorelle provati dai terremoti e da altre calamità naturali”, senza dimenticare “coloro che ai nostri giorni, soprattutto nelle terre provate dell’Oriente, soffrono violenza e versano il loro sangue per il nome di Gesù”.